Il y a un mois, Intel commercialisait son GPU A380 dans la carte GUNNIR, uniquement en Chine. Les tests d'alors étaient peu dithyrambiques, c'est rien de le dire. Hier, de nombreux sites européens et US ont pu avoir leur modèle, souvent acquis par importation. Si une expression doit ressortir de cette carte entrée de gamme Arc Alchemist, c'est "mais qu'est-ce que c'est que ça !". On pourrait arguer qu'il n'y a pas que des sites réputés qui ont testé, mais on compte dans le lot Igor's Lab ou encore ComputerBase, Gamers Nexus, donc des gens quand même un minimum aguerris et ayant une solide compétence, surtout dans la qualité du protocole.

Il en ressort des soucis de conception du modèle GUNNIR, et des soucis de performances dans certains cas. Premièrement, la carte a été assemblée à la va-vite, avec quasiment pas de composants électroniques, des pads de très mauvaise qualité, et un étalage de paste termica désastreux tellement il y en a, une piscine pour GPU ! Ce que l'on redoute, compte tenu du passé d'Intel, c'est la qualité des pilotes. Le premier jet est mauvais : la courbe de ventilation est inopérante, l'overlay de superposition du pilote bloque tout l'écran, etc. Et pour couronner le tout, les performances sans ReSize BAR sont catastrophiques, c'est injouable en Full HD. Les logiciels de cryptomonnaies ne reconnaissent pas la carte, nous ne savons pas trop comment prendre cette donnée par contre.

À la vue de ces griefs, et dire que les testeurs sont remontés comme des coucous est un euphémisme, on comprend de suite le lancement uniquement en Chine, là où ça doit moins râler, et où ça se vendra. Et on comprend également pourquoi Intel a fait ce lancement en catimini, alors que c'est historique pour le géant de se lancer pour de bon sur le segment du GPU. Espérons que les autres cartes seront moins foulaires, l'A770 ayant des performances qui la placent directement en concurrence avec les RX 6650 XT et RTX 3060 Ti. On s'en satisfera si ça marche aussi bien que les deux cartes citées.