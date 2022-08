Alors que les premières impressions de la carte Arc A380 de chez GUNNIR sont loin d’être avantageuses, au point que des rumeurs circulent sur l’arrêt d’un partenariat entre Intel et un intégrateur bien connu, voilà que nous parviennent les premiers clichés de la belle chez MSI. Autrement dit, la firme taïwanaise n’est pas celle qui aurait lâché le fondeur de Santa Clara, en dépit de ce que les bruits de couloir suggéraient.

Pour en revenir à la carte, cette dernière est disponible pour les PC prémontés et en Chine uniquement, et suit cette fois-ci scrupuleusement les spécifications des bleus : TDP de 75 W, fréquence de 2 000 MHz et GDDR6 à 15,5 Gbps — de quoi rester sage. Il faut dire qu’au vu de l’unique visuel presse disponible, il n’y a pas de quoi se vanter : radiateur monobloc en aluminium, double ventilateur, certes, mais largeur minimale ; de quoi ravir les amateurs de petit format, mais languir ceux préférant la haute performance

Au niveau des ordinateurs disponibles avec ce GPU, ces derniers — uniquement sur le site chinois JD — sont au nombre incroyable de trois : les moins chers intègrent un i3-10105F et un i4-10400F sur une H510M Bomber pour 530 $ minimum, et le plus haut de gamme affiche un i5-12400F Alder Lake sur une H610 Bomber pour 650 $. Un placement pour le coup cohérent pour du jeu à tout petit budget, encore faut-il que la stabilité soit au rendez-vous… et la disponibilité en occident. (Source : VideoCardz)