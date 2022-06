Intel applique depuis des années une politique segmentaire sur ses CPU, et ses chipsets compagnons. Alder Lake n'y a pas échappé, avec ses puces K et KF overclockables, et toutes les autres avec coefficients bloqués. Pour autant, les cartes mères disposant d'un générateur externe de fréquences, permettant de dissocier tous les bus du baseclock, peuvent permettre l'overclocking de ces CPU, mais que par le baseclock puisque les coefs sont, comme nous venons de le dire, bloqués. MSi récemment, sur sa B660M Mortar, s'est fait la porte-étendard de cette fonctionnalité. Quels gains peut-on espérer en poussant son Alder Lake ?

Techspot a fait le test, en prenant un 12100 à 4 coeurs et 8 threads, et l'a poussé à 5.1 GHz. Le 12400 (6c/12t) et le 12700 (12c/20t) ont aussi terminé à 5.1 GHz en partant respectivement de plus bas (Intel ne communique que sur le turbo max sur un voire deux coeurs). Les performances sont forcément à l'avenant, aussi bien en applicatif qu'en gaming, avec des gains disparates entre les puces. C'est forcément le cas, puisque les processeurs à la nomenclature la plus basse ont des turbo sur tous les coeurs moins hauts que les autres, donc le gain sur le 12100 est plus important que celui du 12700. Toutefois, la manoeuvre assure des performances bien meilleures de 20 à 30 % selon les tests et les CPU (parfois rien avec le 12700), au prix d'une consommation qui monte également.

Le B660 est donc tout indiqué pour y placer un non K, avec de la DDR4 et un CPU type 12400/12600, on peut améliorer les perfs pour un coût moindre, comme à la belle époque du Celeron 300 !

