no ragotz

Davantage de tests de l'A380, et les performances ne décollent pas !

Ça y est, les Intel Arc pour PC de bural sont enfin disponibles. Enfin, seulement la Arc 380, supposément la plus petite de sa série, et seulement en Chine ! En somme, un lancement bien suspect qui ne laisse présager que deux choses : soit une disponibilité incapable de suivre la demande (bien que la fin du minage semble largement calmer le jeu de ce côté-là), soit des performances moins bonnes qu’espéré — qu’il s’agisse de drivers encore peu matures ou de choix de design se révélant in fine peu efficace en pratique.

Hier, la balance penchait déjà sacrément vers la seconde option ; hé bien ce n’est guère mieux aujourd’hui, maintenant que les tests ont fleuri des 4 coins de la toile chinoise. Finalement, l’A380 se retrouve une grosse dizaine de pourcents derrière la GTX 1650 et la RX 6400, devançant par contre la GTX 1050 Ti d’une bonne vingtaine de pourcents : autant dire que la nouvelle Arc semble avoir deux ans de retard au niveau du placement performance/prix. Notez que la carte semble également défavorisée une fois placée sur un système au CPU AMD — soucis de ResizeableBAR ? — avec une perte de performance de… 17 % !

Finalement, ce n’est pas vraiment une lumière, ce Photon

Bref, on est loin de la révolution que pouvait nous promettre le marketing, mais, avec un peu de recul, difficile d’en être autrement tant le monde des GPU est étroitement lié à celui des jeux vidéo, domaine dans lequel les bleus sont plutôt étrangers. Attendons maintenant les versions Arc 5 et Arc 7 pour voir ce qu’il en sera pour le haut de gamme ! (Source : VideoCardz)