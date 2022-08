C'est probablement plus symbolique qu'autre chose, alors que la fin du minage longtemps si rentable de l'Ethereum (ETH) est imminente, sauf incident de dernière minute, mais les développeurs de Nanominer ont malgré tout pris le temps d'ajouter les Intel Arc aux GPU supportés pour miner via ethash. Pour l'anecdote, les développeurs ont également ajouté un passage automatique de l'algorithme de minage de l'ETH à l'ETC lorsque l'ETH aura effectué sa transition vers le Proof-of-Stake, certainement dans l'espoir de prolonger le travail des mineurs. Seule carte Arc réellement « disponible » pour l'instant, les prouesses de l'Arc A380 ont donc été testées avec le minage, Intel ayant, rappelons-le, préféré n'imposer aucune limitation en la matière (et vu les difficultés avec les pilotes, c'est probablement mieux ainsi).

Eh bien, autant la carte n'a déjà pas du tout su impressionner les joueurs par ses performances sous DirectX 9 et DirectX 11 vraiment pas terribles et à peine respectables sous DirectX 12 et Vulkan, autant elle ne risque pas plus de séduire les mineurs ! En effet, la carte a signé un hashrate assez ridicule de 10,2 MH/s (sans OC), soit une efficacité de 0,136 MH/s par watt, ce qui est inférieur aux performances en la matière d'une GTX 1660 et est donc très loin de ce que les GPU les plus populaires auprès des mineurs savent faire. Par exemple, l'efficacité d'une RTX 3090 et RTX 3080 Ti frôle les 0,40 MH/s par watt, tandis que la RTX 3060 Ti est la reine de l'efficacité sous ethash avec 0,461 MH/s par watt.

En soi, c'était téléphoné, l'Arc A380 étant une concurrente des petites RX 6400 et GTX 1650, des performances de haut vol en minage semblaient d'entrée de jeu assez improbables. Il sera bien plus « interessant » de voir comment s'en sortira une Arc A770, censée opposer RX 6650 XT et RTX 3060 Ti, en supposant que cette activité sera toutefois toujours pertinente d'ici à ce que l'occasion se présente, un jour peut-être. (Source)