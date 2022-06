Vous avez l'occasion de reprendre du service avec l'agent le plus endurant du monde du jeu vidéo, alias l'agent Blazkowicz. Ce dernier ébranlé par ses années d'atrocité, vieillit dans un vieil asile dans un monde uchronique où l'Allemagne nazie a gagné la 2nde Guerre mondiale. Puis il se révèle de nouveau dès l'attaque de son asile par les nazis, et c'est parti pour le show ! Le jeu, animé par le vieil ID Tech 5 a été lancé en mai 2014, soit il y a 8 ans, mais ça reste tout à fait capable techniquement. Vous aurez droit, comme souvent avec cette franchise, comme Doom d'ailleurs, à un gameplay à l'ancienne, où le côté nerveux est prépondérant sur la jouabilité, ça répond au doigt et à l'oeil, pas de super combi à activer, juste du fun. Vous pouvez toper le titre sur l'Epic Games Store pour 0 €, et si vous ne l'avez pas fait, prenez-le et régalez-vous, il tournera de surcroit super bien sur des machines même âgées ! L'offre court jusqu'au 9 juin 17h.