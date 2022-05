NVIDIA avait promis au Computex de parler de technologies liées au gaming. Contrairement à ce qu'on attendait, le géant vert a fait une sorte de resucée de ce qu'il a dit à la GTC, en parlant de Hopper, en y ajoutant Grace son successeur, et en rappelant ses technos comme DLSS et tout ce qui améliore l'expérience de jeu selon son propre aveu comme Reflex pour l'eSport. Mais on n'a pas vu le moindre pwal de Lovelace, c'était une déception.

La rumosphère a encore frappé puisqu'elle évoque quelque chose qui serait proche. Selon elle, l'annonce et les détails seraient dévoilés pour l ami-juillet, donc dans un gros mois et demi. Cela impliquerait un lancement en août. Comme il l'avait fait pour Ampere, le caméléon ferait un lancement étagé, avec des semaines (1 ? 2 ? 3 ?) d'écart entre chaque. Pour Ampere, la RTX 3080 est arrivée avant la RTX 3090, elle-même venue avant la RTX 3070. Pour Lovelace, le tiercé gagnant serait différent, RTX 4090 avant RTX 4080 avant RTX 4070. Il ne restera plus qu'à découvrir ce qui nous a été concocté par les verts, en matière de puissance en rastérisation, en ray tracing, de consommation, de design même s'il y a de fortes probabilités qu'il ne change pas sur les Founders Edition si on en croit ce billet. Les choses devraient se décanter assez vite si juillet est confirmé !