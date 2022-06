Comme on s'en doutait, les bruits de couloir concernant Lovelace semblent s'amplifier. Il y a deux jours, la toile affirmait que le caméléon choisirait le mois de juillet pour faire son lancement, mais un paper launch afin de se laisser le temps de programmer les cartes. Il avait fait ça avec Ampere, et il y a des signes qui indiquent que le processus sera repris pour Lovelace. Alors, en juillet, on devrait avoir les annonces, mais après ?

Selon Twitter, l'ordre d'arrivée serait RTX 4090, puis RTX 4080 et enfin RTX 4070. Pour la plus grosse, le lancement effectif (on imagine donc NDA et mise en vente) serait programmé pour début août 2022, un mois plus tard en septembre ce serait la RTX 4080, tandis que la RTX 4070 arriverait en octobre. Pour autant, les choses peuvent changer, car comme le signale VDCZ source de cette info, les stocks Ampere sont énormes chez les partenaires, et lancer de nouveaux modèles phagocyterait l'écoulement des stocks.

Cependant, si la RTX 4090 arrive en premier, alors rien ne devrait gêner la vente des cartes Ampere, dont la consommation connue s'accommode très bien de blocs plus petits, à supposer que la RTX 4090 de référence pompe 450 W. On notera également que les cartes Ampere customisées, comme les cartes RDNA 2, pulvérisent déjà les consommations telles qu'AMD et NVIDIA les ont choisies, il n'est pas rare du tout de trouver des pompages de 450 à 500 W chez les partenaires, souvent sur des modèles à gros ventirad/AIO, et ayant a minima 3 prises 8 pins, ce qui permet de relâcher le TDP, de laisser les fréquences s'envoler, et donc d'offrir les meilleures performances en sortie de boite. Rien de nouveau donc si on sort des préconisations des cartes de référence en se projetant sur Lovelace.

Bref, voilà ce qui se tramerait, mais les choses peuvent changer selon l'influence de divers facteurs, dont ceux évoqués.