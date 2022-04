Sur Twitter, les rumeurs concernant Lovelace vont bon train. Cependant, une autre source d’information existe, outre les obscures déclarations de leakers invétérés : les données de la firme elles-mêmes. Cela tombe bien (ou mal, tout dépend votre point de vue), la boite a récemment subi un hack par le groupe LAPSUS $, mettant aux yeux de tous des fichiers critiques des projets en cours.

Il ne faut rien de plus à nos confrères de chez SemiAnalysis et @Locuza pour en sortir une belle table des futures puces de la gamme Lovelace, qui devrait sortir aux environs de la fin 2022. Puisque ces données sont extraites de schématiques des design, impossible d’en déduire exactement la fréquence ou la consommation — tout comme la quantité exacte de RAM, bien que le bus donne une bonne idée —, ni même le spécifications précises des futurs modèles, puisque les différentes versions équipant les cartes graphiques grand publique voient quelques unités de calcul désactivées par-ci par-là afin de recycler les dies défectueux.

Néanmoins, ces fuites sont on ne peu plus croustillantes : entre le quasi-doublement des cœurs CUDA (merci le 4N de TSMC ?) et l’explosion de la taille du L2 (quasi un facteur 10, nous sentons là l’influence de l’Infinity Cache des rouges), les performances ne devraient pas être en reste. Notez, à l’opposé, que la taille du bus mémoire ne change pas, particulièrement sur l’entrée de gamme où les 128-bit resteraient de mise, même si cela peut théoriquement permettre l’intégration de 8 gigots de mémoire. Bref, de la bonne fuite comme nous en sommes friands, reste à voir si le caméléon s’en tient à ces plans pour la gamme finale ! (Source : Semi Analysis)