Si les hackeurs donnent l'impression de ne pas savoir quoi faire de tout ce qu'ils ont récupéré de leur méfait, et que NVIDIA ne semble pas plus ébranlé que ça par la perte de leurs données, on apprend au moins des choses sympas. Ce sont des découvertes concernant Lovelace, la future génération de GPU vert qui devrait arriver cette année. Et le truc qui fait mouche, c'est la mémoire cache. Tout comme AMD qui a surpris son monde avec son Infinity Cache qui lui a permis de recoller largement à la concurrence, NVIDIA devrait donc adopter la même philosophie, à raison de 16 Mio de cache par bus mémoire 64-bit.

Ainsi AD102 devrait avoir 96 Mio de cache, AD103 et AD104 en auraient 64, AD106 passerait à 48 et AD107 32. Si tel est le cas, c'est une bonne chose, on voit que les petits GPU seraient mieux fournis que ce qu'AMD a fait avec les RX 6600, ce qui leur a cassé un peu les pattes, 32 Mo semblant mieux calibré pour les épauler. Selon d'autres sources Twitter, AD102 devrait avoir une surface de 600 mm², soit peu ou prou celle de GA102 avec ses 628 mm². Il y aurait 18432 cuda cores contre 10752 au GA102 complet (celui de la RTX 3090 Ti que nous ne voyons plus).

Au final, entre le cache, le 5 nm TSMC, et les transistors, NVIDIA devrait avoir rectifié le tir avec Lovelace. La lutte avec RDNA 3 s'annonce pasionnante, vivement la fin de l'année !