Ca fait deux jours coup sur coup que l'on entend des rumeurs au sujet de la RTX 4090/4090 Ti. On apprenait hier que cette catégorie de cartes pouvait avoir un TGP de 450 W au lieu des 600 W qui avaient pignon sur rue. Sans être exceptionnel, cela rendait quand même la chose plus digeste, et en l'absence de tests, il faudra attendre pour voir le rapport perf/watt, qui devrait être bien meilleur que celui d'Ampere. Sur Chiphell, traine une photo de ce qui serait le refroidisseur de la classe RTX 4090, disparue depuis ! Il ressemble beaucoup à celui de la RTX 3090 Ti, avec le même design, incluant la double ventilation inversée qui avait fait des merveilles sur la RTX 3090 FE.

Celui de Lovelace

Qu'est ce qui nous dit que ce n'est justement pas celui de la RTX 3090 Ti ? Eh bien si vous regardez de plus près, vous vous apercevrez que la base est bien plus grosse, et qu'elle semble inclure cette fois les puces de GDDR6X répartie en trois sites autour du GPU. Autre point, les contacts sur divers petits composants ne sont pas disposés au même endroit. Tout cela concourt à une authentification plus précise du ventirad Lovelace plutôt qu'Ampere.

Et celui d'Ampere

On se souvient également que la RTX 3090 Ti avec son PCB servait de test grandeur nature pour Lovelace, ceci explique également la grosse ressemblance des radiateurs. Plus que 5 jours à attendre, et on sera fixés !