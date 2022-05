Alors qu'Intel vient de décaler encore ses puces haut de gamme Arc Alchemist pour fin Q3, et qu'AMD vient de lancer un refresh tardif et dispensable, NVIDIA devrait profiter du Computex pour dévoiler sa stratégie gaming qui devrait prendre la forme de Lovelace. AMD suivra le même chemin avec RDNA 3 le même jour, mais pour l'instant, le premier à officialiser une communication sur le sujet gaming est le caméléon. Ce salon, d'ordinaire début juin, se tiendra cette année du 24 au 27 mai, avec le 23 mai comme présalon, ce qui est toujours le cas.

C'est ce 23 mai que les choses seront dites, par la voix de Ian Buck, Brian Kelleher, Ying Ying Shih, Michael Kagan, Deepu Talla et cet inusable blagueur qu'est Jeff Fisher en rapport avec le gag de la RTX 3090 Ti. L'intitulé de la conférence se termine par :

the latest products and technologies for gamers and creators

Il n'y a rien de précis, mais cela semble assez bon pour présenter Lovelace. Cela ne signifie pas que les cartes arriveront rapidement, mais au moins, on aura de l'officiel. Pourquoi les créateurs ? Parce que depuis des années avec les TITAN, et avec les RTX 3090/Ti depuis Ampere, NVIDIA cherche à concilier les deux disciplines par le biais de cartes fortiches dans les deux domaines justement. Attendre et voir, y a que ça à faire, et surtout 10 petits jours à ruminer !