Le 10 mai approche, et des documents leakés laissent apparaitre des prix majorés pour le refresh RDNA 2 par rapport aux cartes qu'elles remplacent. Pourtant, les GPU utilisés ne sont ni nouveaux, ni gravés dans un autre procédé plus fin, le refresh reprend en tout point le 7 nm TSMC. Les seules différences sont de la VRAM plus rapide, de 16 à 18 Gbps pour la RX 6950 XT et la RX 6750 XT, et de 16 à 17.5 Gbps pour la RX 6650 XT. Autre point d'achoppement, les TDP sont relâchés, de 300 à 335 W pour la RX 6950 XT, de 230 à 250 W pour la RX 6750 XT, et de 160 à 180 W pour la RX 6650 XT. Ce refresh n'est ni plus ni moins qu'un super binage des puces, avec un TDP plus détendu que les sphincters de mamie Giselle, et donc les fréquences en charge devraient fort logiquement être plus élevées. Ca plus la VRAM plus véloce, on peut espérer une dizaine de pourcents en mieux, disons que ce serait le minimum syndical pour attirer les clients.

Car parallèlement à cela, les prix ne seraient pas aussi doux que ce qu'on a pu penser. La RX 6950 XT prend 100 $ sur le MSRP par rapport à sa devancière, la RX 6750 XT en prend 70, et la RX 6650 XT "seulement" 20. À vrai dire, c'est assez mesquin, puisque pendant des mois, plus d'une année, les prix ont été majorés salement, autant chez les rouges que les verts, aussi, lancer ce refresh au même MSRP aurait constitué un message fort de la part d'AMD, une sorte de retour de courtoisie alors que la firme fait péter ses bilans financiers comme jamais. Et surtout, à quelques mois de RDNA 3, un prix plus doux aurait également aidé les gens à se décider en faveur de RDNA 2. Bref, c'est trop tard et trop cher, pour les perfs, on attendra les tests !