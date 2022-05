C'est une constance, après Intel, vient AMD avec ses propres derniers chiffres et une présentation par Lisa Su face à l'actionnariat de l'entreprise. L'ambiance y est fut un peu différente de chez Intel, dont les résultats furent pour le moins mitigés par rapport à ses habitudes, bien que toujours très bons, mais il est vrai qu'il est bien plus difficile d'impressionner lorsque l'on est depuis longtemps au sommet. De son côté, AMD n'a pas du tout les attentes ni trahit ses objectifs, bien au contraire. L'entreprise espérait atteindre un joli +45 % de vente par rapport à Q1 2021, dépasser pour la première fois la barre des 5 milliards de chiffre d'affaires net et augmenter le bénéfice par la même occasion, évidemment. Eh bien, ce fut mission accomplie sur toute la ligne !

En effet, AMD a pratiquement atteint les 6 milliards de CA net pour cette entame de 2022, ce qui représente un fantastique +71 % sur une période de 1 an seulement. Le bénéfice a grimpé, mais peut-être pas autant que l'entreprise l'aurait aimé, celui-ci n'a clairement pas suivi la même courbe explosive que les ventes. Il faut dire qu'en parallèle à tout ça, les dépenses opérationnelles ont également pris de l'embonpoint, particulièrement celles dédiées à la recherche et au développement, ce qui indique au moins qu'AMD investit lui aussi lourdement pour son futur. Les chiffres d'AMD ont évidemment aussi été impactés par l'achat de Xilinx et vont l'être à nouveau prochainement avec celle désormais planifiée de Pensando. D'ailleurs, ce trimestre est le premier où Xilinx apparait dans les résultats d'AMD, la suite logique de la conclusion de l'acquisition en février dernier, mais ce qui veut aussi dire que Xilinx n'a en réalité contribué que 6 semaines aux résultats de son acquéreur.

Toujours est-il que l'addition des chiffres de Xilinx permet d'ores et déjà à la division "pro" de dépasser pour de bon l'activité Computing & Graphics (rassemblant le commerce des CPU et GPU mainstream Ryzen et Radeon) ! Et l'écart devrait encore se creuser au prochain trimestre, grâce à une très forte de demande chez Xilinx et de très bonnes perspectives sur le marché professionnel, sans oublier qu'AMD espère clôturer le rachat de Pensando déjà au second trimestre, dont les résultats s'ajouteront donc forcément aussi aux chiffres du groupe en question. Par conséquent, AMD anticipe un chiffre d'affaires net total des ventes de 6,5 milliards pour Q2 2022, et a aussi fait passer sa prévision annuelle de 21,3 milliards à 26,3 milliards. Voilà qui est effectivement très encourageant et prometteur, 2022 semble définitivement destiné à être une nouvelle année record pour AMD ! Bref, un avenir EPYC comme dirait l'autre, espérons toutefois que TSMC arrivera à suivre, d'autant plus qu'Intel va à présent s'inviter encore davantage sur ses lignes de production...