no ragotz

Finalement, le refresh RDNA 2 pomperait moins de 50 W en plus

Le 10 mai prochain, sans que la chose ne soit pour autant officialisée, on devrait assister au lancement de 3 cartes composant le refresh RDNA 2. La RX 6650 XT, la RX 6750 XT et la RX 6950 XT. Les rumeurs, jusque-là, faisaient état de TDP de 50 W supérieurs à celui des mêmes références en RDNA 2. Finalement, il semblerait qu'il n'en soit rien, même si ce n'est pas une différence majeure.

En effet, la petite des cartes, la RX 6600 XT prendrait un embonpoint de 20 W en passant sur RX 6650 XT, grâce à des fréquences plus hautes et de la VRAM passant de 16 à 17.5 Gbps. Si on passe sur RX 6700 XT, son TDP de 230 W deviendrait 250 W sur la RX 6750 XT, soit finalement autant que celui de la RX 6800, sans oublier la VRAM qui glisse de 16 à 18 Gbps. Enfin, le porte-étendard de la génération RDNA 2 qui prendra sa retraite méritée cette année avec RDNA 3, son TDP serait de 335 W contre 300 à la RX 6900 XT.

Au final, il ne faudra pas attendre grand-chose de ce refresh, qui est encore réalisé en 7 nm de TSMC, l'augmentation de la vitesse de mémoire à tous les niveaux, plus un turbo de fréquence lié avant tout au relâchement du TDP permettra, a priori, d'observer un gain de performance de 10 % globalement. Il ne faut pas oublier que ces gains faméliques seront effacés des tablettes collectives quand RDNA 3 sera là. C'est ce dernier terme qui fait vibrer le slip !

La version LC de la RX 6900 XT, au TDP proche de la RX 6950 XT