Il est censé arriver le 10 mai prochain aux dernières rumeurs, et on trouve d'ores et déjà des précommandes à des prix absolument délirants : entre 2900 et 3000 euros la RX 6950 XT, autour des 1400 euros pour la RX 6750 XT, et autour des 850 euros pour la RX 6650 XT, quel que soit le pays, PC21 le gaulois a lui aussi cédé aux prix de malade avant de retirer cette info de ses pages, mais le net a de la mémoire. Mais il semblerait que ces tarifs soient une lubie des revendeurs nostalgiques des marges sodomites dont ils nous ont accablés pendant des mois durant.

Car selon MLID, il ne devrait pas y avoir de cartes de référence, ou alors en quantité extrêmement faibles. D'ailleurs, il les a finalement dénichées sur le store AMD exception faite de la RX 6650 XT. Toujours selon lui, les prix devraient être élevés, toujours chez les partenaires, mais le marché actuel va les contraindre à rapidement baisser les prix. Ceux des précommandes seraient bien éloignés des MSRP encore inconnus, l'effet RTX 3090 Ti qui ne se vend pas à ce prix. Mais la baisse serait inévitable pour les partenaires, tandis que les cartes au MSRP seraient compétitives. Maintenant que les gens savent que les prix baissent, ils sont prêts à attendre encore plus, c'est la grosse différence avec la pénurie.