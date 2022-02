D'après la dernière rumeur en date dévoilée par le twittos Greymon55, les RTX 4000 seraient à espérer pour le mois de septembre. Bon il ne donne pas vraiment d'infos supplémentaires, tout juste le nom prévisible des puces à venir. Il semble quand même se confirmer qu'il s'agira d'un die-shrink d'Ampere en abandonnant le 8 nm Samsung - qui est plus un 10 nm+ - pour le 5 nm TSMC, mais on ignore encore quelle déclinaison du process exactement. Il est probable que l'on aura quand même droit à des tensor et des RT cores de nouvelles générations. Au niveau des performances, le changement de process permettra, comme d'habitude, de baisser la consommation et/ou d'augmenter la fréquence. Au vue des dernières cartes de chez AMD en 6 nm et de l'historique chez NVIDIA, on peut pencher que c'est la 2nd solution qui sera retenue, avec des fréquences avoisinant les 2,5 GHz.

Après les merveilleux résultats financiers de l'année écoulée, l'arrivée d'une nouvelle gamme, même si elle n'apporte rien de révolutionnaire, permettra de continuer à engranger toujours plus de pépètes - il vaut mieux vu que NVIDIA a déjà prépayé environ 9 milliards $ à TSMC. Sauf si une trop grosse flambée des prix ou une quelconque pénurie - transition entre les 2 gammes par exemple - passe par là... En face, le même tweetos nous apprend qu'AMD a déjà anticipé le coup et que la gamme des RX 7000 sera dispatchée entre le 5 nm pour les N31 et N32 et le 6 nm pour les N33 et N22 (pour équiper les 7600, miam). Qui vivra verra.