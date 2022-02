Dying Light 2 a bien marché, il suffit de voir les chiffres de vente relevés par notre Tomiche national. Nous vous avons proposé notre étude approfondie du moteur Tempest 3D sous toutes les coutures, afin de savoir où vous mettez les pieds. Par contre, ceux qui aimeraient pouvoir y jouer sur un APU peuvent se poser des questions, après tout c'est un titre AAA de 2022, et donc la curiosité est grande de savoir comment ça mouline. Justement, le 5600G avec son Vega 7 a été torturé sous pas mal d'angles.

Premièrement, il y a une partie mettant en scène le 5600G avec la DDR4 3200 et Vega à 1.9 GHz, puis avec la DDR4 3200 mais Vega overclocké à 2.3 GHz, et enfin avec la DDR4 4000 et Vega toujours poussé à 2.3 GHz. Ensuite vous verrez DX11 vs DX12, puis les divers niveaux de performances selon les réglages du FSR, Qualité, Équilibre et Performance, avec le rendu qui va avec. Il va de soi que le FSR Performance marche mieux, mais au prix d'une dégradation d'image vraiment trop importante.

Enfin, vous verrez du gameplay en 1080p et détails bas, ce qui représente également le mode de benchmark des tests décrits précédemment. Au final, ça reste possible, avec FSR Performance, mais c'est quand même pas top, avec le FSR Qualité, les perfs sont moindres, trop justes pour s'y éclater, mais avec un rendu de bonne facture. Ce sera intéressant avec les APU de la série 6000, qui mettront Vega 7 à la retraite.