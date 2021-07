Les rumeurs se développent de plus en plus sur la prochaine génération de cartes graphiques vertes ou rouges, probablement liées à une déception - non pas technique, mais en matière de disponibilité - qu'auront marqué les GPU Ampere et RDNA2. Il faut dire que rien n'est très fixé, puisque l'informatique grand public prend un tournant notable dans les prochains mois en multipliant les GPU conçus en MCM et en passant aux gravures 5 nm utilisant l'EUV. Des méthodes qui rendront très probablement inconstantes les rumeurs, puisqu'il reste difficile de réellement anticiper l'impact des ces évolutions, d'autant plus que chez NVIDIA, nous n'avons toujours pas de réelle confirmation de qui portera le prochain flambeau entre Hopper et Ada Lovelace, le premier étant en MCM alors que le second reste en monolithique.

Il semblerait donc que les premiers pronostics donnent des consommations en apparence hors normes, dans les environs des 450 W, qu'importe le fabricant. Des projections basées sur les écarts de puissance annoncés, la taille des dies et le passage en MCM. Toutefois, même si nous admettons que les lanceurs d'alertes qui nous rapportent ces informations sont généralement pas loin du mille, nous garderons certaines réserves avant de prendre pour argent comptant les propos rapportés. Premièrement, nous l'avons dit, les changements technologiques sont assez importants, et il est très compliqué d'utiliser les mêmes méthodes d'estimation que par le passé, le passage à l'EUV et au MCM pouvant largement jouer.

Un autre point, nous ne savons pas encore totalement l'intégralité de la construction des GPU, notamment si un packaging 2.5D sera mis en place, ce qui pourrait jouer sur la consommation finale des GPU. Donc, il est bien possible que la consommation des prochains GPU soit en hausse chez les deux fabricants, en revanche cela ne veut pas dire que les chiffres rapportés seront exacts, car il reste encore bien de trop d'incohérences et d'imprécisions dans tout ça. Espérons en tout cas que cela ne devienne pas une mauvaise habitude, car l'augmentation progressive en consommation du matériel informatique demandera encore plus d'exigence sur les alimentations, la construction des cartes et la dissipation de chaleur. (source : 3DCenter)

Voici une version plus chaude d'un meme classique dans le domaine.