Dans la série H500, Cooler Master a sorti pas mal de boitiers, H500M, H500P, H500, tous ont ce look un peu spécial de 2 moulins de 20 cm en façade, et les connectiques du panneau avant avec les boutons de mise de tension sur un plan incliné sur le sommet. Le style change très peu, et il a été conservé par la firme pour créer le HAF500. Pour rappel, cette série HAF a existé il y a bien longtemps, et elle mettait l'accent sur le refroidissement et le métal mesh. On comptait le HAF 912, 932, XM, X et le dernier avant disparition, le HAF XB.

Aujourd'hui, après avoir laissé fuiter l'info il y a plusieurs semaines, Cooler Master officialise son HAF 500, une quasi repompe esthétique des H500 séries, avec de légères retouches internes pour un meilleur flux. Premièrement, les plateaux supérieur et latéral se déglinguent facilement parce que c'est sans vis, même si vous pouvez en rajouter pour sécuriser les fixations. Ensuite, la coque de protection de l'alim et des HDD des H500 se retrouve raccourcie pour ne laisser paraitre que les HDD. Sur leur cage se trouve un moulin posé sur plateau amovible pivotant qui vous permettra de diriger son flux d'air dans la direction de votre choix.

Et par rapport aux H500, c'est tout ! Les dimensions restent sensiblement les mêmes entre H500 et HAF 500, avec 516 x 510 x 224 mm, mêmes formats de mobales, ATX maxi, la capacité en refroidissement est identique, on peut toujours mettre un AIO de 360 sur la face avant ou le top, et 2 x 200 mm sur le top également, comme la face avant. La seule différence, c'est ce moulin incliné.

C'est un peu décevant, puisque les HAF se démarquaient de la concurrence par un look particulier, et une ventilation supérieure. Mais les H500 font déjà largement le boulot et sont bien pourvus, tant et si bien que CM n'a trouvé que cette astuce en plus. C'est certainement un bon boitier, mais dispensable compte tenu de la gamme du géant, et qui vient télescoper une gamme H500 déjà complète et presque trop !