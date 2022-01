La pratique n'est pas isolée, Powercolor la perpétue depuis des années déjà : beaucoup de GPU signés AMD sont passés par les mains de la firme, qui aime en avoir une petite, en toutes circonstances. Le challenge technique est important quand on a un GPU qui se goinfre d'électrons, et dont il faut calmer les ardeurs, ne pas castrer les perfs, et rentrer tout ça dans 17 cm maxi de bonheur. Mais pour des GPU plus sages, comme celui qui est embarqué dans la RX 6500 XT fraichement annoncée, ça ne revêt aucune difficulté pour des ingénieurs un tant soit peu aguerris. Elle rejoint la RX 6600 XT au même format.

Powercolor a mis ce NAVI 24 sous sa forme mini-ITX, affichant 16.5 cm mêmes, avec son refroidisseur éprouvé (ailettes en aluminium, caloducs, et moulin axial de 90 mm en son centre). Et il y a même la technologie 0 dB, c'est-à-dire que sous les 60 °C, le moulin ne mouline pas ! Les 107 W réclamés seront sustentés par la prise 6 pins adjointe, la configuration électrique autorisant 150 W au taquet, en descente, le vent dans le dos et poussé par un semi.

Il y a bien les 1024 SP, et les 4 gigots de GDDR6 à 18 Gbps sur bus 64-bit, par contre les fréquences ne semblent pas avoir été validées encore, peut-être plus que la référence si le refroidisseur fait des miracles sur ce petit GPU ? Le prix n'est pas décidé non plus, et la dispo pas plus. Ce sont toujours les mêmes problématiques qui reviennent à chaque lancement de GPU, quelle que soit la couleur du sang qui coule dans les transistors.