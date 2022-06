Est-ce que tous ceux qui ont une tour blanche ont une main blanche ou ont besoin d'une carte graphique blanche ? Ça dépend nous direz-vous et vous auriez bien raison, franchement cela aurait pu faire l'objet d'un sujet de dissertation de philosophie au bac. Cela reviendrait à disserter finalement sur l'esthétique, et là, il y a autant de goûts que de personnes. Mais ceux qui veulent impérativement une harmonie blanche pour leur PC n'ont pas beaucoup de choix. Il y a les faux blancs, comme ASUS, qui colle des PCB noirs sur ses cartes, à peine masqués par des backplates blanches, et des vrais blancs comme on en voit chez KFA²/Galax et Powercolor.

Ce dernier, branche de TUL, et AMDiste depuis des lustres, lance sa RX 6650 XT Hellhound complètement blanche. Si vous vous attendiez à une nouveauté, vous allez être déçus. Car la firme n'a, ni plus ni moins, fait que reprendre sa carte en édition Sakura, a juste ajouté des LED capables d'afficher autre chose que du rose, et a viré les paillettes roses sur la backplate. Il vous faut lire ce billet pour comprendre le tour de magie. Car techniquement, rien ne différencie les deux modèles, ayant les mêmes spécifications, ce qui signifie mêmes fréquences, mêmes dimensions, même design, même tout pareil quoi. Sauf que ceux qui veulent du blanc neutre opteront forcément pour ce modèle. Une nouveauté, non, une chance pour une configuration blanche et à l'aise pour du 1080p, oui !