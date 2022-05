Rose is back : Powercolor sort une RX 6650 XT au look spécial !

Des cartes aux styles et aux couleurs douteux, il y en a eu régulièrement, surtout celles à thème. Powercolor en sort une qui rentre bien dans cet esprit, qui plaira aux geekettes et aux fans de "Sakura". Sa RX 6650 XT Hellhound pour le coup arbore un PCB tout blanc, une équerre arrière blanche, un cache-radiateur et une backplate blancs, et le tout est nuancé par des ventilateurs translucides éclairants rose grâce à des LED, sans oublier la signature et les graffitis sur la backplate dans le même ton.

À l'intérieur, le NAVI 23KXT et ses 2048 SP carburent à 2486/2689 MHz pour les modes Gaming / Boost, tandis que les 8 gigots de GDDR6 sur bus 128-bit envoient 17.5 Gbps. La carte est cependant identique aux Hellhound classique et Hellhound Spectral White, mesurant 23 cm de long. On ne sait pas si elle sera distribuée dans le monde, en tout cas la Sakura est déjà en soi un marché de niche qui s'adresse avant tout aux personnes sensibles à cet univers, ou qui veulent un produit très spécial.