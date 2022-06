no ragotz

Il y a quelques jours, Sapphire dévoilait sur son site une étrange carte nommée Radeon 6700, qui omettait le RX dans sa nomenclature, mais qui était bien basée sur un GPU RDNA 2 dont les specs la plaçait entre RX 6650 XT et RX 6700 XT. un peu plus tard, AMD officialisait la chose en rendant à César son nom, RX 6700. Pour autant, seul Sapphire avait montré un intérêt à ce modèle, basé avant tout sur une de ses cartes dédiées minage. Alors, référence exclusive ou départ loupé ?

Seconde option mon capitaine, car Powercolor a lui aussi dévoilé son modèle, appartenant à la gamme Fighter. On y voit une carte au look classique, avec son ventirad double slot à double moulin, avec son NAVI 22 castré, et ses 10 Gigots de GDDR6 sur un bus lui aussi très atypique de 160-bit. Les fréquences sont de 2330 MHz en jeu, 2495 MHz en boost, cela animera fortement les 2304 Stream Processors. Pour l'instant, pas de trace de ce SKU dans nos boutiques!

En revanche, nous avions déjà trouvé cette référence à l'époque, mais avec une configuration mémoire très différente de 6 Gio, ce qui laissait penser réellement à une RX 6700 XT dont la quantité de mémoire était divisée par deux (donc bus 192-bit), mais avec probablement moins d'unités de calcul.