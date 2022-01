Après 3 ans et demi de succès et de chiffres de vente vertigineux, Monster Hunter World vient de passer le flambeau sur PC. S'il garde toujours la même philosophie, à savoir chasser du très gros gibier qui peut vous bouffer en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, c'est avant tout techniquement que le flambeau est passé. Si MHW en 2018 était animé par le MT Framework, mignon mais pas de quoi fouetter un canard à trois pattes, MH Rise bascule vers le RE Engine qui fait les beaux jours de la saga Resident Evil depuis l'épisode VII. Du coup on s'attend quand même à un enrichissement visuel, qui est là, avec des zones plus étendues et mieux vues dans leur globalité, par contre les textures manquent de finesse parfois. Séquelles du jeu originel porté depuis la Switch vers le PC ? Nous voulons savoir comment ça tourne, et GameGPU a fait le test avec une séquence assez reproductible et cohérente.

D'ordinaire, nous évoquons les scores du haut et du bas du classement, et ce pour les 3 définitions majeures testées. Nous faillirons à notre tâche, car il est un seul détail qui suffit à comprendre à quel point le jeu mouline sur tout, c'est la moyenne du plus faible GPU du panel en UHD : La GTX 1070 est l'heureuse malheureuse, car dans ces conditions, elle débite 73 ips tout en étant la plus lente du panel. On notera que nos confrères ont viré les cartes Polaris et la GTX 1060 du catalogue, mais nul doute que sur les définitions inférieures, elles feront des heureux. Quand on voit cette même carte à 186 en FHD, on a de la marge pour des cartes dites plus faibles. Belle opti du RE Engine, encore une fois, et qui s'adresse à tout le monde, qui ne devrait pas laisser grand monde sur le carreau ! Bravo !