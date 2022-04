Le 10 mai, si les astres sont bien alignés, Mercure dans Pluton, et surtout si les leakers n’ont pas raconté des balivernes, AMD devrait lancer son refresh RDNA 2. Il y a plusieurs choses qui se trament : RX 6950 XT, RX 6750 XT et RX 6650 XT seraient les élues, avec plusieurs points communs. Le TGP devrait être augmenté afin de laisser les cartes monter à des fréquences plus hautes, et la GDDR6 utilisée serait de la 18 Gbps pour le flagship, mais globalement chaque référence aura de la VRAM plus véloce que la carte qu'elle remplacera. Enfin, malgré les qualités de ce refresh, au même titre que la RTX 3090 Ti, on sent bien que ces produits arrivent trop tard, à quelques mois de RDNA 3 (et Lovelace), leur intérêt est très réduit, surtout que les stocks actuels perdurent et les prix baissent sur RDNA 2.

VDCZ a obtenu des infos auprès de Powercolor concernant la RX 6650 XT Hellhound, une carte sympa, pas bien longue et qui a l'énorme avantage d'être identique à la RX 6600 XT de la même série. Du coup, il est facile de comparer les specs. On conserve le NAVI 23 XT, avec ses 2048 SP, et les 8 gigots de GDDR6 sur bus 128-bit, sans oublier le connecteur 8 pins. Mais ça s'arrête là !

En effet, le TDP de la RX 6650 XT n'est pas communiqué, et il y a 100 patates à parier qu'il sera plus gros que les 160 W de la RX 6600 XT de la même gamme. La mémoire passe de 16 à 17.5 Gbps, ce qui permet une augmentation de bande passante de 256 à 280 Go/s, soit un peu plus de 9 %. Les fréquences grimpent, ce qui est pas mal du tout compte tenu de la conservation du 7 nm de TSMC, merci le TGP en hausse. Le mode "Silent" passe de 2359/2589 MHz (base/boost) à 2410/2635 MHz, ce qui reste modéré. Par contre, le mode OC grimpe de 2382/2593 à 2486/2689 MHz, ce qui donne une moyenne de 4 % de MHz en plus. Il est donc probable que l'on ait les 10 % de perfs en sus attendus, mais encore une fois, ce sont les prix et surtout le bon sens des clients qui détermineront le succès ou pas du refresh, proche de la prochaine génération qui promet quand même beaucoup en termes de performances, aussi bien chez les rouges que les verts.