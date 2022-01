Alors que NVIDIA n’avait pipé mot à propos d’un refresh lors de sa keynote du CES, voilà qu’hier déjà, des bruits courraient quant à la sortie d’un « nouveau » modèle : une RTX 3080 en version 12 Gio, qui gagnerait au passage 256 cœurs CUDA par rapport à la RTX 3080 et 2 Gio de GDDR6X grâce à l’élargissement du bus mémoire de 320 bits à 384 bits.

Or, si nous pouvions douter de la véracité de telles rumeurs faute de sources, voilà que Materiel.net vend la mèche sur Twitter... avant de supprimer leur méfait, grou-grou-grou-grou (*bruits de joueur en colère*) : il y aurait bien de la RTX 3080 12 Gio, et ce dès 15 h, en vente sur leur échoppe. Vu que le site fait désormais groupe commun avec LDLC, HardWare.fr et TopAchat, nul doute que ces revendeurs soient eux aussi arrosés de références.

⏱️ Bonjour Twitter ! Es-tu prêt pour l'arrivée de la carte graphique RTX 3080 12 Go ? Elle débarque à 15h00 et il n'y en aura pas pour tout le monde ! ⏱️ pic.twitter.com/MsRgpFgOQB — Materiel.net (@materielnet) January 11, 2022

Cependant, la mise en garde en ce qui concerne les stocks n’est guère rassurante : si la pénurie est annoncée à la baisse pour ce semestre, ce n’est — semble-t-il — pas grâce à cette 3080 refresh. Préparez vos souris, les scalpers seront également à l’affût et, par conséquent, les prix hauts : pas de quoi se réjouir en ce début d’année. Pourvu que la RTX 3050 et la RX 6500 soient davantage présentes ! (Source : VideoCardz)