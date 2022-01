Alors que la méfiance est de mise en matière de nouveaux GPU, voilà qu’une lueur d’espoir illumine le ciel des gamers : la pénurie de cartes graphiques pourrait — notez le conditionnel — entamer sa descente très prochainement.

En effet, des sources proches de l’industrie auraient eu vent d’augmentations drastiques des envois des principaux fabricants taïwanais — c’est-à-dire MSI, ASRock, ASUS et GIGABYTE, un peu tout le monde, quoi ! – durant le cours de l’année 2021. Mieux encore, cela sera amené à continuer en 2022 ; si bien que le nombre d’unités expédié devrait augmenter de 10 % par rapport à 2021. De quoi suivre la demande galopante qu’il s’agisse des joueurs (prévu comme « en légère baisse ») comme des professionnels férus d’équipement de télétravail, et arriver — enfin — à une fin de la pénurie pour mi-2022. Notez que les ordinateurs portables suivent la même tendance, avec des ventes prévues stables voire en augmentation — 10 % maximum — chez DELL, ASUS, HP et Apple.

Celle-là, par contre, vous ne risquez pas de la trouver neuve mi-2022



Cependant, ces mêmes prévisions voient les activités de cryptominage comme toujours actives pour l’année à venir, principalement sur les dernières RX 6400 et RX 6500 XT du fait de leur rapport performance/prix compétitif, toute proportion gardée. Affaire à suivre ! (Source : DigiTimes)