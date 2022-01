Le CES est passé, et NVIDIA n'a évoqué que deux cartes parmi les quatre qui alimentaient les rumeurs depuis des semaines. Si on sait plus de choses, officiellement, sur les RTX 3050 et 3090 Ti, on n'a observé deux absentes du CES, la RTX 3070 Ti 16 Gio et la RTX 3080 12 Gio. La génération Ampere aura montré que Nvidia s'est retrouvé coincé sur les quantités de VRAM lorsqu'il utilisait des bus autres que le 256-bit, mais pas que. Les verts ont été avares de VRAM, surtout pour des cartes graphiques qui autorisent le jeu en UHD. À part la RTX 3090 et la 3060, les autres cartes sont quand même pingres de ce point de vue.

Si nous n'avons toujours aucune nouvelle de la RTX 3070 Ti 16 Gio, qui aurait du sens dans cette configuration-là, la RTX 3080 12 Go vient de trouver un nouvel écho. Bien que nous sommes persuadés qu'il aurait été logique et cohérent de coller 20 Gio à ce modèle plutôt que 12, la carte devrait arriver demain ! Et cela est d'autant plus surprenant que personne ne l'a vu venir, ou a pu donner une info sur la Twittosphère par exemple. L'info vient de WCCFTech, et compte tenu des éléments en notre possession et de la soudaineté de l'annonce officieuse, sachons rester prudents.

Pour rappel, la carte aurait 8960 cuda cores FP32, soit 256 de plus que la RTX 3080, et 12 Gio de VRAM GDDR6X, soit 2 de plus que la RTX 3080, la faute incomberait à un bus mémoire qui passerait de 320 à 384-bit. Demain, nous serons fixés, nous saurons sans les hobbits si l'annonce aura lieu !

là, y en a trop, on les a compté !