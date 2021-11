Next Gen NVIDIA sera/serait chaud, y a des raisons à ça !

Attention, chaines de sortie, il a neigé chez Greymon5 le twittos. Alors que rien n'est annoncé côté vert pour succéder à Ampere, à savoir si ce sera du GPU monolithique supposé comme Lovelace ou multichips comme prédit avec Hopper, voilà qu'on nous annonce un GPU vert qui doublerait les performances, mais aussi la consommation. AMD a bien réussi à le faire avec RDNA 2 sur le plan des perfs, NVIDIA peut y parvenir en passant du foulaire 8 nm Samsung au 6 nm TSMC par exemple. Quant à la consommation, serait-il possible de faire le double d'une RTX 3090 ? 700 W dans une machine, ça fait chaud et au final ça transforme le PC en pompe à électrons, plus qu'un sèche-cheveux.

Pour autant, l'avènement de la molex PCIe 5.0 à hauteur de 600 W peut donner du crédit à cette "rumeur". Mais nous nous posons fatalement la question liée à la taille d'une carte graphique qui aspirerait entre 600 et 700 W : serait-elle une proche cousine du cairon ? Ou du bronze au fond de la cagette signé Tomiche ? Quoi qu'il en soit, le retour d'AMD en rastérisation, et son entrée dans le RT vont pousser NVIDIA à se remuer de nouveau après avoir pris une grosse avance les générations passées sur le segment haut de gamme. Et ce n'est pas pour nous déplaire !