Quand NVIDIA a lancé ses puces Ampere, il a fortement insisté pour la présence d'un connecteur molex PCIe à 12 broches capable d'encaisser plus de 600 W, même si en branchant 2 molex 8 pins (car c'est juste un adaptateur), on n'excède pas 300 W par ce biais. Mais il y a quelques semaines, on apprenait que la molex 12 pins PCIe 5.0 était prévue, et ressemblait à celle voulue par le caméléon, mais avec 4 broches de monitoring en dessous. Lire ce billet pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire.

Eh bien revoilà un changement de programme, ASUS a présenté son bloc 1000 W THOR II, et y affiche son connecteur PCIe 5.0 à 12 broches qui est dénué des 4 broches de monitoring. Il y a fort à parier que ce connecteur 12 + 4 était finalement un premier jet, une idée non retenue. Au final, on se retrouverait avec une solution identique à celle du caméléon, à moins que la norme ait été décidée en amont conjointement par le PCI SIG et les verts ? En tout cas, vu la conjoncture de 2021, avec des puces de plus en plus puissantes, mais énergivores compte tenu de la puissance délivrée, nul doute que cette molex PCIe 5.0 trouvera sa route dans les années à venir !