Il y a quelques jours, GameGPU a testé Forza Horizon 5. Nous fûmes surpris de voir les Radeon autant en difficulté, malgré l'usage indiqué des derniers pilotes. À titre d'exemple, en FHD, là où la RX 6900 XT excelle, elle se retrouvait au niveau d'une RTX 3070. C'était d'autant plus étonnant que FH4 était lui plutôt favorable aux rouges, mais après tout rien de bizarre à ce changement de comportement, l'Unreal Engine 3 à l'aise sur Radeon laissait la place à l'Unreal Engine 4 nettement plus vert. Ce qui a surpris, ce n'est pas le fait que les verts soient devant, c'est qu'ils le soient autant.

Nous avions alors terminé notre billet par une question, un autre test allait-il confirmer ou infirmer cette situation ? Computerbase a fait le sien, et il infirme totalement celui des Russes. Chez les germains, les Radeon sont devant, même si ça se réduit au fur et à mesure qu'on grimpe en définition, jusqu'en UHD où la RTX 3080 Ti s'immisce entre 6900 XT et 6800 XT. Au final, le jeu, graphiquement réussi sur toute la ligne, affiche de quoi se régaler, et pédale plutôt bien compte tenu de sa richesse. Si les rouges reprennent du poil de la bête, on retrouve globalement une hiérarchie plus conforme à ce que l'on connait. À quand un troisième test pour départager les deux géants du GPU, en attendant le troisième ?