Un grand jour pour ceux qui osaient reprocher à be quiet! la sobriété de ses ventilateurs, autrement plutôt réputés et appréciés. Le constructeur allemand aura donc cédé avant son célèbre homologue autrichien - qui semble toujours tenir bon pour l'instant - et a présenté ses premiers ventilateurs ARGB : les Light Wings ! Be quiet! ne s'est pas contenté de simplement intégrer 20 loupiottes dans un Silent Wings ou un Pure Wings, que nenni, les Light Wings ont un physique et des caractéristiques qui leur sont bien propres. Leur cadre est un peu plus épais que d'ordinaire, chaque coin possède des caoutchoucs antivibrations et l'éclairage ARGB est double, c'est-à-dire qu'il est visible de l'avant comme de l'arrière. Conception et style des pales sont toutefois plus familiers, il y en aura 7 pour les Light Wings optimisés pour de la ventilation pure et simple, et 9 pour les versions "High Speed" à plus haute pression statique adaptées à un usage sur radiateur ou ventirad.

Pour chaque classe, vous aurez d’emblée le choix entre les tailles 120 et 140 mm, tous posséderont un moteur rifle-bearing (comme sur les Shadow Wings 2) pouvant atteindre 60 000 heures de fonctionnement, mais dans le cas des modèles standards celui moulinera au maximum à 1700 et 1500 tr/min respectivement, contre 2500 et 2200 tr/min respectivement pour les références haute vitesse. Vous vous en doutiez, les premiers feront moins de bruit que les seconds, avec 20,6 et 23,3 dBA contre 31 dBA mesurés par le constructeur, mais les seconds pourront par conséquent naturellement déplacer plus d'air et avec plus de force. Enfin, chaque unité se branchera avec un connecteur 4 pins PWM, de quoi permettre son contrôle directement via la carte mère, en sachant aussi qu'il est possible de brancher les Light Wings à la chaine pour un montage un poil plus propre. Forcément, vouloir profiter pleinement de l'ARGB nécessitera aussi de brancher les ventilateurs à la mobale via un port 5V ARGB.

Les Light Wings seront vendus à l'unité ou dans un pack de trois avec un hub ARGB pouvant gérer 6 composants à partir du 23 novembre. Un Light Wings 120 mm seul vous coutera 22,90 € et comptez un euro de plus pour un Light Wings 140 mm. Pour le trio, ce sera 69,90 et 72,90 €, respectivement. Ce ne sont pas des tarifs particulièrement abordables pour du ventilateur, mais c'est assez dans la norme pour des moulins plus ou moins haut de gamme et ARGB. S'ils vous intéressent, sachez que ce sont des références que nous avons prévu de tester ... sous peu !

Light Wings 140 mm PWM High Speed.

Light Wings 120 mm PWM.