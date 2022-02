Intel (re)confirme le déploiement des GPU Arc et ses ambitions pour 2022 (et au-delà)

Hier se tenait l'Investor Day d'Intel avec la présence des têtes pensantes de l'entreprise, dont Pat Gelsinger, bien entendu. Le fondeur a blablaté de bien des choses pendant cette journée, l'un des sujets couverts fut évidemment celui des GPU Arc Alchemist, pour lesquels il y eut pas mal de confusion ces derniers temps autour des périodes de lancements. Intel avait annoncé au CES 2022 que les GPU Arc arriveraient sur le marché pendant le premier trimestre, cette mention avait disparu entre-temps, mais c'est une promesse que le fondeur est finalement toujours parti pour tenir, techniquement. Sauf qu'il ne s'agira probablement pas des l'offre la plus attendue, puisque les premiers GPU Arc à débarquer seront ceux pour les OEM et leurs notebooks, avec une disponibilité dans le commerce encore ce trimestre !

Les GPU Arc au format PCIe pour desktop suivront ensuite au second trimestre nous dit Intel, soit entre avril et juin. Intel choisira-t-il le Computex (du 24 au 27 mai) comme plateforme de lancement ? C'est une très forte possibilité. En dernier arriveront les GPU pour les stations de travail, cette fois-ci lors du 3e trimestre de l'année. Enfin, le fondeur a aussi confirmé travailler sur un projet nommé « Endgame », il s'agirait apparemment d'un service de streaming dont la disponibilité est prévue pour plus tard dans l'année. Précisons qu'Intel prévoit désormais officiellement de livrer un peu plus de 4 millions de GPU en 2022, ce qui n'est pas bien énorme pour un marché sur lequel ont circulé 95 millions de GPU en 2021. Est-ce vraiment assez pour venir en secours aux joueurs déjà en 2022 ? De plus, il y a fort à parier que la majorité de ces 4 millions iront vers le marché mobile, moins difficile et plus rentable.

Intel a également brièvement abordé l'avenir, notamment en confirmant que ses ingénieurs travaillent déjà sur l'architecture succédant à Battlemage, elle-même la successeure d'Alchemist, à savoir Celestial. Pour l'occasion, nous avons donc droit à une nouvelle roadmap peu détaillée pour les prochaines générations de GPU et la génération de processeur qui y sera associée. Après Alchemist, Alder Lake et Raptor Lake arriveront les Arc Battlemage et Meteor Lake pour commencer en 2023/2024. Celestial et la prochaine génération de CPU (probablement déjà sur un nouveau socket) sont au programme après 2024. Intel reconfirme ici aussi encore une fois l'usage de tuiles et donc la fin des CPU monolithiques après Raptor Lake. Selon Raja Koduri, l'usage d'une tuile dédiée à la partie GPU permettra à la partie graphique intégrée d'offrir (enfin !) des performances dignes d'une carte graphique dédiée. Il est d'ailleurs allé jusqu'à dire que cette future offre représentera « une nouvelle catégorie graphique », rien que ça. On ne demande évidemment qu'à voir !