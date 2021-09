Intel en parlera, du moins devrait en parler, à son salon Innovation dans un mois. Si le géant semble mettre le paquet sur Alder Lake, qui occupe, voire phagocyte l'espace médiatique du CPU avec les nombreuses fuites, on peut penser qu'il en fera de même avec Alchemist, sa prochaine et nouvelle génération de GPU. La présentation pourrait se faire au CES, quel meilleur endroit qu'une lucarne mondiale reconnue et réputée pour faire son entrée dans le grand bain ?

Depuis quelques semaines, nous savons que les cartes graphiques se nommeront Arc Alchemist, comme on a des GeForce GTX ou RTX, et des Radeon RX/R9/HD ... Pour autant, ce qui détermine ensuite le modèle au sein de la gamme, c'est le numéro. Avec lui, on sait où on va, citons 3080 ou 3090 chez les verts, 6800 XT ou 6900 XT chez les rouges. Chez Intel, on aura un peu le même scénario d'après Momomo_us. Il aurait déniché des documents propres à Intel, et finalement, il a donné une réponse, officieuse donc, au naming. Intel utiliserait une première lettre, le A pour commencer, suivie de 3 numéros. La lettre désignerait la génération, A indiquant la première génération Alchemist, que l'on peut supposer se poursuivre par B avec Battlemage, C pour Celestial et D pour Druid. D'ailleurs on voit bien qu'Intel choisirait un nom dont la lettre correspond à la place chronologique de la génération du GPU. Enfin le nombre indique le niveau de performance par ordre croissant. Plus c'est élevé, et plus la carte poutre. On sera bientôt fixés !