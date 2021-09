Voici le retour du SN750 500 Go de WD à bon prix. Pour 60 € livré vous aurez de quoi booster votre stockage, tout du moins si votre carte mère est équipée d'un port M.2 PCIe 3.0.

Pour rappel, ce modèle, souvent présenté ici, est équipé d'un contrôleur triple-core ARM et de puces TLC 64 couches maison. Les performances sont toujours d'un excellent niveau, avec des débits séquentiels de 3430 Mo/s en lecture et 2600 Mo/s en écriture. Les accès aléatoires sont de l'ordre de 400K IOPS en lecture et en écriture. Et du côté endurance la bestiole est donnée pour 300 To d'écriture totale ou 5 ans de garantie. Il est affiché à 59,99 € chez Cdiscount (code SPET) ou Amazon et disponible via nos liens juste en dessous.