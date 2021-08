Aujourd'hui, malgré les hauts et les bas du minage, « can it mine Ethereum ? » reste encore la question que beaucoup se poseront d'abord en lieu et place des interrogations du style « can it run Crysis ? », en plus de celle tout autant dans l'air du temps qu'est « est-ce que je vais pouvoir me l'offrir cette fois-ci et sans prendre un crédit ou vendre mes/ma/mon [insérer ce que vous voulez] » ! Tout ça pour dire que la Radeon RX 6600 XT fraîchement arrivée - et testée par nous aussi - n'a évidemment pas échappée à l'attention des mineurs, d'autant plus que les cours sont repartis à la hausse et qu'elle est donc de fait une nouvelle candidate tombée à pic pour potentiellement compléter les arsenaux des fermes, au plus grand dam des joueurs purs et durs, pour qui la disette semble décidément interminable.

En omettant son MSRP plus élevé qu'attendu (probablement dû à un mélange des conséquences directes et indirectes du manque de semiconducteurs, mais aussi du minage, et puis AMD aussi a le droit d'être plus gourmand), la RX 6600 XT est une carte efficace avec des performances honorables en 1080p grâce à sa puce Navi 23 relativement sympathique. Il a rapidement aussi été démontré qu'elle pouvait de base atteindre 28 MH/s en pompant 90 W sans optimisation aucune, ce qui n'est pas bien excitant.

Par contre, une fois tripotée, notamment en limitant la fréquence du GPU à 1,2 GHz et passant celle des 8 Go de GDDR6 à 2,2 GHz, la chaîne Youtube Dizzy Mining a pu vanter avoir obtenu 32 MH/s pour 55 W ! Un chiffre attrape-mouche ayant fait les titres, mais qu'il faut toutefois tempérer, beaucoup ayant omis le fait qu'il s'agissait là uniquement de la consommation de la puce GPU, l'ensemble de la carte ponctionnera en réalité toujours de 70 W à 80 W, en notant toutefois que le voltage aurait probablement encore pu être optimisé un peu. Est-ce que cela fait donc toujours de cette RX 6600 XT une carte réellement intéressante pour déterrer des onces infimes d'Ethereum ?

Eh bien en fait, pas vraiment. D'une part, la rentabilité de la carte sera quasi identique à celle d'une ancienne (mais vaillante) RX 580. Ensuite, la dernière des Radeon ne se retrouve évidemment pas encore à son prix conseillé en magasin, mais en ce moment plutôt vers les 600 euros lorsqu'elle est disponible, ce qui la place un peu trop près des RTX 3060 (Ti et LHR comprises), qui seront au moins deux fois plus performantes à ce jeu et sans consommer beaucoup plus. Avis aux mineurs, laissez donc la RX 6600 XT tranquille (et tous les GPU, tant qu'on y est #revetoujours) et libre pour les joueurs, qui l'accepterons toutefois probablement aussi un peu avec quelques pincements au cœur vu les prix, à défaut de mieux pour l'instant. (Source)