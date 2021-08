Avec les RTX 30, Gainward a lancé des modèles plutôt spéciaux dans le visuel. La série Ghost occupe l'entrée de gamme, la série Pegasus le segment mini-ITX, et la saga Phoenix le moyen de gamme. Le haut de gamme, c'est Phantom, un nom qui sonnera bien aux possesseurs de vieilles GeForce et Radeon de l'époque, avec les moulins démontables qui se logeaient entre le PCB et le radiateur.

Vieux Phantom

Gainward améliore sa série Phantom, y ajoute un nouveau design (en fait vire cette applique colorée qui siégeait au milieu des ventilateurs) et des modèles poussés estampillés Golden Sample et classiques, et ça devient du Phantom+. Par rapport à Phoenix, et même Phantom, le look est infiniment plus sobre, plus passe-partout, ça ressemble plus à du EVGA qu'à du Gainward dans l'esprit. Ce jour, ce sont plein de références qui arrivent, en RTX 3090, 3080Ti, 3080 et 3070. Pas de RTX 3060 ni de 3070 Ti au menu, pour l'instant.

Nouveau Phantom

Si vous regardez le site du constructeur, vous verrez que chacune des cartes proposées qui possèdent un équivalent Phantom a exactement les mêmes fréquences et caractéristiques. En fait, le radiateur permet de passer la carte de 138 à 136 mm de hauteur. Sorti de ça, rien de plus à ajouter, ça va arriver on ne sait quand, et à un prix qu'on imagine fou, puisque c'est la norme depuis presque une année, malgré le retour en stock des références.

Phantom+