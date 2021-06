Le caméléon a tenu cette nuit sa conférence Computex. Décalage horaire oblige, il se murmure que les ronflements de notre Éric national ont beaucoup parasité la retransmission dans le monde ! L'annonce principale est le lancement officiel des RTX 3080 Ti et 3070 Ti, aux tarifs respectifs de 1199 $ et 599 $. Ce sont les MSRP, et nous savons que seules les cartes Founders Edition sécurisent ce tarif, les partenaires et grossistes se servent/sucrent sur les customs. La grosse des deux devrait être commercialisée à partir du 3 juin, la petite est décalée à la semaine suivante. Selon les nomenclatures et les prix, on peut facilement penser que la RTX 3070 Ti sera assez proche de la RTX 3080 et viendra polluer la RX 6800, et que la RTX 3080 Ti devrait être à un pwal de la RTX 3090 du fait de specs très similaires, mais avec l'objectif de venir pourrir la vie de la RX 6900 XT en rastérisation.

L'autre annonce, c'est l'arrivée du DLSS 2 et du ray tracing sur pas mal de titres, et pas des moindres. Doom Eternal enfin aura sa rustine RTX et DLSS, tout comme The Ascent, DYING : 1983, The Persistence et LEGO Builder's Journey. L'autre surprise, c'est l'arrivée du DLSS sur Red Dead Redemption 2, nous verrons si ce moteur tolère bien cet upscaling, si tel est le cas, alors ça devrait donner un sacré coup de fouet à ce jeu qui figure parmi les plus gourmands du moment.

Enfin, voilà qui va donner des pensées chaudes et suaves à notre Nicolas, NVIDIA, Valve et Linux bossent pour apporter le DLSS à Proton. Le planning est le suivant : les jeux Vulkan seront OK pour juin, il faudra attendre l'automne pour DirectX. Si tout se passe comme prévu, l'année prochaine sera une version physique du salon !

Quand Nico déguisé en Guillaume n'en croit pas ses oeils !