Alors que, chez Intel, les nouveaux APU sont des rafraîchissements de la gamme préexistante, le vent des nouveautés souffle un peu plus du côté des rouges. En effet, il est également question d’APU, mais, cette fois-ci, d’une gamme longuement attendue : celle pour PC de bureau, sur socket AM4.

Dévoilés cette nuit lors de la keynote d’AMD au Computex — d’autres billets viendront compléter celui-ci quant aux autres news — ces APU sont, en fait, directement issus des Cezanne (Lucienne et son Zen 2 étant ici passé à la trappe) de la gamme mobile, et ne sont au nombre incroyable de... deux. Sachant que les caractéristiques des processeurs avaient déjà été affichées sur le site de la firme lors de leur sortie pour les OEMs, nous ne sommes guère surpris par les chiffres annoncés :

Référence coeurs / threads Architecture Cache L2 / L3 Frequences Base/Boost TDP Partie graphique Prix hors taxes Disponibilité AMD Ryzen 5700G 8 / 16 Zen 3 4 Mio / 16 Mio 3,8 GHz/ 4,6 GHz 65 W 8 CU VEGA @ 2 GHz 359 $ 5 août (version boîte) AMD Ryzen 5600G 6 / 12 3 Mio / 16 Mio 3,9 GHz / 4,4 GHz 7 CU VEGA @ 1,9 GHz 259 $ AMD Ryzen 5300G (Non abordé !) 4 / 8 2 Mio / 8 Mio 4 GHz/4,2 GHz 6 CU VEGA à @1,7 GHz ? ?

Grosso modo, ces APUs sont tout sauf une surprise, reste à savoir le plus important : la disponibilité, surtout du point de vue du nombre de pièces réellement en stock le 5 août — dans plus de 2 mois, soulignons-le... En effet, du fait de la pénurie touchant durement les GPU (les usines de TSMC comme Samsung croulant sous les commandes depuis la fin 2020), nombre de joueurs louchent vers ces APU abordables : il y a donc fort à parier que les étals se vident extrêmement rapidement à cette date. Espérons que Lisa Su ait bien anticipé le coup ! Notez, en outre, que le 5300G est aux abonnés absents, restant ainsi cantonné aux OEM. Manque de dies ? Placement tarifaire encore maladroit ? Mystère et boule de gomme, mais nous avons largement de quoi attendre d'autres annonces d’ici début août.

