Depuis leurs débuts en 2013, les Next Unit of Computing ont toujours été des PC dans un très petit format bien réduit, mais l'heure n'est plus tellement à la petitesse avec Beast Canyon ! C'est le p'tit nom du prochain NUC gaming d'Intel et le remplaçant du NUC 9 Extreme Ghost Canyon, mais peut-on vraiment toujours parler de « NUC » face à un boîtier ayant désormais une contenance de 8 litres ? Certes, ça fait toujours moins qu'un PC mini-ITX et ça représente seulement 2 à 3 litres en plus par rapport à un NUC standard. Pas de panique, ce surplus d'espace ne sera pas perdu ni gâché. Fini le besoin d'une carte « mini », Beast Canyon sera le premier NUC d'Intel a pouvoir accueillir une carte graphique dédiée PCIe de taille standard, c'est-à-dire dans le cas présent de 12 pouces ou 30,48 cm, ce qui permettra tout de même d'y caser un GPU ayant le calibre habituel d'une RTX 3080 ou d'une RX 6800 XT ! Espérons que la ventilation du boîtier aura été adaptée en conséquence, mais il est plus que probable qu'il y aura tout de même quelques restrictions de la consommation du GPU.

Pour couronner le tout, sachez que ce n'est même pas la seule « première » du jour, car Beast Canyon sera aussi le premier NUC à profiter d'un éclairage RGB pour son logo en façade - Intel passe donc vraiment enfin aux choses sérieuses ! Bien entendu, le cœur de la machine aur également été rafraîchit avec du matos contemporain. Intel y exploitera donc du NUC Compute Element mise à jour avec du Core Tiger Lake 11e génération de série H, i5, i7 et i9, ce qui implique aussi le support du PCIe 4.0. Enfin, la compatibilité Wi-Fi 6E sera également de la partie et on sait aussi que le bloc d'alimentation a été intégré au boîtier. Considérant le saut générationnel après des NUC 9 encore basés sur des Core 9000 Coffee Lake, on peut imaginer que Beast Canyon arrivera à proposer des avancées sympathiques en matière de performances et sur tous les tableaux. Mais à quel prix ? On peut déjà craindre le pire...