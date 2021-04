Avec la démocratisation progressive du Thunderbolt 3, les fabricants de GPU se sont mis peu à peu à la commercialisation de boîtiers externes pour GPU, rendue possible par cette nouvelle connectique. En effet, comme nous vous l’expliquons en détail dans notre dossier dédié, le Thunderbolt 3 permet un accès direct aux lignes PCIe du processeur (norme 3.0 x4 au maximum), assurant ainsi le débit suffisant pour nourrir une carte graphique sans trop de bridage.

Et voilà que Cooler Master, qui semble avoir eu l’information un peu après tout le monde, se lance à son tour dans la course avec un modèle nommé EG200, qui se targe d’un encombrement minime de 9,7 L. À l’intérieur, rien de bien mystérieux : une alimentation de la marque, une V Gold format SFX de 550W, un contrôleur JHL7440 de dernière génération offrant par la même occasion 3 ports USB 3.2 Gen1 en Type-A, mais également une baie pour disque dur 2,5" ou 3,5" SATA supportant le débranchement à chaud, dissimulé derrière la façade. Notez tout de même un stand sur la face gauche permettant de reposer votre machine à la verticale, une idée plutôt pratique pour diminuer l’encombrement de son bureau... et la présence d’un ventilateur 90mm de 2600 RMP sur le dessus (un autre emplacement libre y est aussi intégré), qui risque de vous casser les oreilles sous forte charge.

Disponible pour avril 2021 pour un tarif — assez salé, mais dans la norme de ces appareils — de 349 €, il est peu probable que le bousin rencontre un grand succès, particulièrement du fait du Thunderbolt 4 et de l’USB 4.0 qui attendent sagement au tournant. Pour un fan hardcore de la marque, à la limite ?