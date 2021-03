Il aura fallu un peu plus de temps pour ASRock avant d'annoncer officiellement sa gamme de cartes graphiques RX 6700 XT comparée à ASUS ou MSI, mais le fabricant a le mérite d'au moins fournir une communication complète, détaillée, avec des pages produits et de vraies photos. Pour cette famille de cartes basée sur le GPU Navi 22, ASRock se passera de référence Taichi cependant, préférant axer ses cartes sur les performances plutôt que par l'esthétique.

Commençons par la gamme Phantom Gaming, qui sera ce qui se fait de mieux pour les RX 6700 XT chez ASRock, qui sera la seule carte avec une finition un peu travaillée, avec un carénage au design déjà vu et un ventilateur central RGB. La ventilation devrait être correcte, avec trois ventilateurs de 11 pâles, ainsi que le radiateur, qui semble avoir été pensé pour dissiper le plus de chaleur que possible sans pour autant être surdimensionné. Si jamais vous ne voulez que le côté performance de la carte, un bouton permettra de couper toutes les LED, ce qui peut être pratique si vous ne voulez pas vous embêter avec un logiciel tiers rien que pour couper la lumière.

La RX 6700 Challenger semble être un compromis intéressant sur le papier pour ceux qui ne veulent pas de modèle monstrueux, mais juste de quoi faire tourner le GPU. En effet, la carte utilise les mêmes ventilateurs que sur la Phantom Gaming, mais réduit légèrement le radiateur et certains ajouts afin de passer la carte sur 2 slots d'épaisseur uniquement, de quoi faire plaisir aux amateurs de petits boitiers. Deux déclinaisons existent : une avec trois ventilateurs (version pro), l'autre deux (version D), mais les deux disposent du même ADN et seraient basées sur une électronique similaire à la Phantom Gaming, promettant des composants de qualité. Il restera à voir si ces cartes seront tout autant solides sur le terrain.