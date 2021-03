Il y a quelques jours, Anandtech publiait un test de la version commerciale du 11700K, vendu par MindFactory. On y voyait un CPU pas spécialement à la fête malgré les promesses d'une architecture meilleure, mais il y avait quand même des éléments expliquant ce comportement. Il est vrai qu'à distance du vrai lancement, les cartes mères et pilotes ne sont pas pleinement optimisés, et il y a du tâtonnement pour fournir un BIOS au pwal. Ensuite, on sait que les constructeurs font un peu comme ils veulent concernant l'overclocking automatique, ce qui permet à des CPU de carburer plus longtemps que le TAU officiel à des fréquences dignes du PL2, ce qui entraine souvent des performances top sur des benchmarks courts, ne reflétant pas forcément la réalité en usage quotidien et courant. Enfin, ben rien, c'était juste pour vous tenir en haleine !

Hardwareluxx, à son tour, s'y est collé, et a testé l’engin sur une ASUS Maximus XII Extreme. Cette dernière a deux BIOS, le 0402 et le 0603. On verra si ça a de l'importance en cette heure. Le panel de test est vaste, incluant Zen 3, Comet Lake, Coffe Lake, Kaby Lake, Zen 2, Skylake-X et même Cascade Lake. Dans l'ensemble, ça reste dans la roue du 5800X, aussi bien en applicatif qu'en jeu. En consommation, ça débride beaucoup la pompe à watts en PL2, avec 190 watts, en températures ça semble mieux maitrisé (ou reporté) que le premier test. Au final, il est compliqué de se forger une opinion sur ce CPU, tellement de facteurs influencent le jugement comme le prix, la disponibilité, et la promiscuité avec Alder Lake/ Zen 4.