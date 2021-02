no ragotz

Il y a deux jours, nous prenions connaissance de l'existence de la RX 6900 XT Toxic, une gamme revenue à la vie après quelques années de sieste. Sapphire faisait du teasing, et par conséquent montrait de petits bouts, mais pas de quoi avoir une vue générale sur la bête. C'est à présent le cas, et la belle n'est désormais plus une inconnue. Ce que l'on peut dire c'est qu'elle concurrence directement la RTX 3090 Kingpin d'EVGA. Ce ne sera pas par les performances, qui devraient être proches mais encore en retrait d'après nos tests, mais par le système de refroidissement.

En effet le PCB est recouvert d'une plaque incluant le fameux moulin axial déjà aperçu il y a quelques jours, et du GPU partent deux tuyaux qui vont alimenter un radiateur de 360 mm. Jusque-là, seule l'EVGA était la reine de la démesure, il va sans dire qu'il faudra un châssis de ouf pour caser cette carte signée Sapphire. C'est sûr que c'est un bel écrin, mais qui va pouvoir se l'offrir pour fragger lors de ses soirées confinées ? Si vous suivez notre outil d'alerte de disponibilité, alias le Neeed, vous aurez remarqué que depuis un gros mois, les prix, déjà délirants, sont devenus complètement pathologiques, avec comme exemple de la RTX 3090 custom à plus de 2300€, ou de la RX 6900 XT moulée à la louche à plus de 1600€, des prix supérieurs de 600 à 800€ aux MSRP des versions de référence. Ce sont les seules qui respectent les prix, mais victimes d'une pénurie comme les autres.

Chers lecteurs, 2021 part bien plus mal que 2020 sur ce plan, alors tant que les choses ne redeviendront pas humaines, cette carte Sapphire restera un doux rêve... comme les autres. (Source VDCZ)