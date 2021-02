Comme on dirait chez Intel, "à quoi bon me pousser pour que je vous trompe ?" Si vous avez réussi jusque-là les deux contrepèteries proposées, vous avez du niveau. Le géant bleu va avoir une année 2021 mémorable si on s'en tient au fait que l'on nous a servi du Skylake 14 nm pendant 5 ans. Le vrai problème, c'est d'avoir le choix dans la date. Rocket Lake va faire perdurer encore un peu le 14 nm, mais en changeant d'architecture, exit Skylake, coucou Cypress Cove. Eh bien ce serait finalement au 15 mars que l'armada Core 11e génération serait lancée, avec comme chef de file le Core i9-11900K dont on sait qu'il aura 8 coeurs, et qu'il devrait donc laisser les rennes de la performance applicative à AMD et son intouchable 5950X.

Et dans le "presque" même tempo, puisque le retard accumulé est juste colossal, Alder Lake arriverait avec son 10 nm. Cette famille 12e génération serait proche, attendue pour septembre, on n'avait pas été à pareille fête chez les bleus depuis les lancements successifs de Broadwell et Skylake. Pour rappel, c'est une architecture hybride, avec des coeurs pleine patate Golden Cove, et d'autres plus discrets et moins pompeux Gracemont, ce qui expliquerait les configurations étranges parues de nombre de coeurs et de threads non multiples de deux. Ce sont des bruits de couloir, même si on pourrait glander sur un banc, mais à trop attendre, il faut remuer la mite de tes habits. (Sources diverses)