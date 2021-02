La série TOXIC chez Sapphire, c'est tout sauf une nouveauté. À vrai dire, c'est avec l'arrivée des iconiques cartes basées sur le R700 SPARTAN que le leader des partenaires AMD a inauguré cette gamme. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est la génération des HD 4850/4870, véritables cartes concurrentes des Geforce animées par le G200. On peut par ailleurs dire le look a bien évolué depuis, car c'était assez simplissime à l'époque, jugez par vous-mêmes avec la photo de la toute première TOXIC, un PCB vide et un refroidisseur Zalman VF900.

Mais depuis, il faut le dire, la série a disparu complètement. Toutefois, la marque a décidé de la faire renaitre de ses cendres avec les RX 6000. Et pour marquer le coup, voilà un teaser qui nous montre une carte qui arbore des moulins de type axial, un look noir, et 3 prises d'alimentation PCIe 8+8+6 pins, ce qui procurera 450 W en comptabilisant le port PCIe. A priori, Sapphire dévoilera un teaser chaque jour, afin d'en dévoiler un peu plus à chaque fois, avec, qui sait, le design définitif au dernier jour ? Nous avons l'impression de nous répéter, mais le moindre lancement en cette période trouble ne procure presque plus d'émotion tellement peu de personnes accèdent à ces cartes, nous en sommes réduits à attendre une carte à un prix qui serait non sodomite, et depuis 6 semaines, ça grimpe de manière hallucinante. Cette situation génère plus de frustration et de déception que le lancement d'une carte du bonheur !