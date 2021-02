La fin de l'hiver approche, ce qui veut dire qu'une nouvelle version majeure de Windows 10 est sur le point d'éclore, le tout en respectant la nouvelle désignation : ce sera donc l'avènement de Windows 10 21H1. À savoir, le calendrier des mises à jour majeures est bousculé, ce qui veut dire que nous aurons de le droit à une version apportant que très peu de nouveautés. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changements, puisqu'une grande partie de ce qui est fait dans le programme Insider sera aussi incluse dans la 21H1, nous vous conseillons nos billets dédiés à ce sujet si jamais vous voulez ne savoir plus, à partir de la build 21277.

Alors qu'avons-nous vraiment de plus pour cette prochaine version ? Windows Hello peut être configuré pour choisir une caméra précise dans le cas où vous utiliser une webcam externe et une webcam intégrée, Windows Defender est grandement optimisé - ce qui ne sera pas un mal - sur sa consommation parfois excessive de ressources, surtout lors des analyses en temps réel lorsque vous manipuler des documents, et la gestion d'un parc de machine via le WMI a été améliorée sur les performances aussi, afin d'améliorer la qualité du travail à distance. Et cela s'arrête là pour les grandes nouveautés, le reste proviendra donc du canal Insider. Il faudra donc patienter jusqu'à l'automne 2021 et la 21H2 afin de voir de grosses évolutions sur l'OS, ce qui laissera le temps aux équipes de limiter - on l'espère - les bugs à venir et de corriger les existants. (source : Microsoft)

Voici un peu notre état en voyant les nouveautés énoncées.