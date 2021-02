Prenez la DeLorean, et nous voilà repartis à la glorieuse époque de l’overclocking, où griller une puce était du domaine du possible, car les sécurités n’étaient pas aussi perfectionnées qu’aujourd’hui, mais où le jeu en valait la chandelle avec, à la clef, des gains à deux chiffres en matière de performances. Vous y êtes ? Parfait ! Le bouzin du jour est un ordinateur portable ASUS de la série ROG — coûtant un bras et la peau du coup — se prénommant Zephyrus Duo 15.

Bien qu’il intègre une RTX 3080 mobile, son dégagement thermique est limité à 115 W par défaut, avec un mode boost lui autorisant 130 W ; le tout à cause d’une conception trop fine pour l’appétit maximal de la puce, qui s’élève à 150 W sur d’autres modèles. Tout cela sur un fond de transparence voulue de la part des verts dans le but de spécifier un peu plus ouvertement les performances à attendre de chaque ordinateur, justement du fait des contraintes thermiques. Si cela vous semble obscur, une petite étape par notre dernier Hard du Hard devrait permettre de vous rafraîchir les idées.

Vue de l’extérieur, rien ne semble pourtant avoir bougé

Or, lorsque l’on souhaite pavaner au sein de la Glorieuse Course au Maître des PC, 130 W ne suffisent pas (et le monde non plus). C’est pourquoi des petits malins issus de Baidu ont été modifier le micrologiciel du GPU, nommé VBIOS, afin de rendre à la puce toute sa puissance — et faire tourner le laptop dans un congélateur, mais ceci est une autre histoire. Malheureusement pour nous, mais heureusement pour ces pauvres 3080, la manipulation n’a pas été rendue publique, cependant les résultats de Time Spy le sont, et l’augmentation est de taille : près de 20 % de points supplémentaires, de quoi squatter tranquillement le haut du classement. Reste à voir la durabilité des appareils, les versions Max-Q des GPU tels ceux embarqués n’étant pas vraiment sélectionné pour tenir des enveloppes thermiques si hautes, sans compter l’alimentation et la ventilation, mis à rude épreuve lors de ces overclock. (Source : VideoCardz)