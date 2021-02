Il ne manque pas d'alimentations sur le marché, mais vendre des produits adaptés à la mouvance autour du minage de crypto-monnaie permet à priori de renouveler les gammes. Pour rappel, nous vous avions parlé de la montée des tarifs chez la société en janvier dernier, avec quand même de sacré chiffres sur les cartes graphiques. Aussi, toujours dans le domaine des GPU, nous avions pu admirer ce mois-ci le PCB d'une certaine RTX 3090 KingPin, tant attendue par les amateurs de matos informatique. Si l'on regarde du côté des alimentations, puisque c'est le sujet de ce billet, la société avait fait évoluer ses SUPERNOVA G2, dans une série G+ apportant quelques nouveautés. Pour le coup, c'est une SUPERNOVA 1300 M1 qui nous arrive, avec un focus sur le minage, alors apporte-t-elle une vraie plus-value ?

Ces nouveaux blocs d'alimentation supportent six GPU via les connecteurs 6+2 broches, c'est tout là l'intérêt, avec donc de quoi assurer sur un banc de minage. On retrouve une certification 80 PLUS Gold et l'ensemble des certifications reconnues avec OVP, SCP, OCP, UVP, OPP ainsi que OTP. Pour le moulin, nous avons le droit à du double roulement à billes, pas mal pour la longévité, mais pas forcément ce que l'on trouve de plus silencieux (à voir en fonctionnement). Nous avons un unique rail +12V avec une capacité réelle en charge de 1296W. Bien entendu, tout est modulaire sur ce genre de produit haut de gamme et surtout, cela s'avère bien pratique dans une ferme de mining, avec le nombre de câbles qu'il peut y avoir. Pour le reste des connectiques, on trouve un 8 pins CPU, le traditionnel 24 pins, trois prises Molex et enfin quatre alimentations SATA. Niveau esthétique, c'est dans la lignée de ce que l'on peut trouver chez EVGA, avec une grille en forme de flocon et un noir/gris assez agréable à regarder.

Le tarif est annoncé à 299$ et on peut déjà trouver le produit chez certains revendeurs. On peut tout de même trouver quelques modèles similaires chez la concurrence, par exemple la Enermax Triathlor ECO en 1000W ou bien la FSP2000-A0AGPBI. Cette nouvelle alim est tout de même un bon morceau, le prix est assez élevé, mais il faut voir cela comme un investissement. Si l'envie vous prend de miner quelques bitecouinge et d'augmenter la pénurie actuelle - ouh c'est pas gentil ça - alors vous pouvez foncer !